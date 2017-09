EL REY DE LA RISA

Escribe: Nadia Marchione

Una aproximación al cine de Jerry Lewis.

En estos días (más precisamente el miércoles próximo) se va a estar cumpliendo un mes del fallecimiento de uno de los grandes hacedores del cine mundial. Quizás podriámos decir de uno de los más grandes “cómicos”, pero catalogarlo así sería completamente injusto y sesgado, tratándose de un artista que logró llevar la comedia a un estado de gracia tal que trasciendo las barreras estiísticas de cualquier género cinematográfico.

Jerry Lewis, el gran actor y director estadounidense nacido en 1926, falleció el 20 de agosto pasado con 91 años. Aquí intentaremos hacer un repaso -que será super caprichoso, dada la cantidad enorme de películas que Lewis tiene en su haber en su larguísima y fructífera carrera- de las que a mi entender son las obras que más lo representan, o con las que más me gusta recordarlo.

Jerome Levitch (tal es su nombre de nacimiento), a quien conocemos artísticamente como Jerry Lewis, comenzó su carrera con unos jovencísimos veinte años formando un dúo cómico con el actor y cantante Dean Martin.

Recordemos que la característica del “dúo cómico” en general como esquema de comedia es la existencia de lo que en clown se denomina un rol “blanco” y uno “augusto”. El “blanco” (que en este caso estaría representado por Martin), es la parte más “civilizada” o “seria” del dúo. Es quien establece las reglas a seguir para que las cosas salgan bien, el que pone su cuota de “normalidad” y “sensatez” al asunto. En cambio, el “augusto”, al que clara y contundentemente encarnaba en esta dupla maravillosa Jerry Lewis , es quien se encarga de las “metidas de pata”. Es el personaje torpe, siempre un tanto aniñado, que se equivoca y se tropieza permanentemente (metafórica y literalmente) con las reglas de un mundo con el que parecen no entenderse mutuamente.

Como dúo cómico con Dean Martin Lewis ganó sus primeros pasos de reconocimiento masivo, hasta que diez años después de su formación, la dupla se disuelve y empieza la carrera de Lewis como actor de modo independiente.

Así como sería injusto considerar la carrera de Lewis sólo con ojos de comedia, sería injusto también mirarla como la carrera de un simple actor. Porque Lewis supo ser mucho más que un actor. Él mismo dirigió y escribió la gran mayoría de sus películas, y ha sido un artista de una lucidez y una transgresión importantísimas. Uno de esos exponentes del cine que muchas veces ha sido subestimado por el ámbito donde se movía pero que no por ello debemos considerarlo menor. Lewis supo impregnar la comedia más masiva de buen cine, y supo apostar por modos de narración rupturistas equiparables en su época a lo que en Europa sucedía con el ta prestigioso movimiento cinematográfico conocido como “La Nouvelle Vague”.

En 1960entonces ve la luz una de sus películas más interesantes. “The Bell Boy” sigue las peripecias de un botones, o conserje de hotel, en su ámbito de trabajo (único escenario de la película). Aquí Lewis se le atreve a un personaje que no habla (no es una película muda, sino que el personaje no llega a emitir palabra a la largo de toda la película, aunque muchas veces se lo ve con la intención de hacerlo, pero no lo logra, lo que multiplica el efecto cómico), en un único lugar de acción, y sin un argumento. Es una película en blanco y negro por la que Lewis realizó una gran inversión, ya que su productora le dio la espalda y lo dejó solo.

Otra película suya como director y actor que quisiera destacar es “El Terror de las Chicas”, que apenas un año después de “The Bell Boy” (que había sido realizada en un estricto blanco y negro) irrumpe como una bomba de sonido y color, utilizando una paleta de colores super brillantes y saturados. En esta película, Lewis, que sigue encarnando su personaje torpe, algo aniñado e hiperexpresivo que lo llevó a la fama, es un hombre azotado por algunas crisis amorosas que lo llevaron a tomar la determinación de nunca más volver a enamorarse, pero recae en una pensión llena (literalmente llena) de chicas que no pararán de acosarlo.

Una de las cuestiones más destacables de esta película es el uso de la escenografía y la puesta en escena, Ambos elementos impecables y usados a favor de la historia que se quiere contar y en favor del efecto cómico, para potenciarlo y acrecentarlo.

Es importantísima en la carrera de Lewis como director y como actor su sociedad y amistad con Frank Tashlin, uno de los creativos más importante de los Looney Tunes. De hecho, si uno observa bien el tipo de humor que manejan esos dibujos animados, plagados de “slapstiscs” (humor físico) y con personajes súper plásticos, se puede concluir en que Jerry Lewis es uno más de ellos, por su forma de expresarse y moverse.

Podríamos seguir nombrando películas durante muchísimo tiempo porque realmente Lewis tiene muchísimas películas para ver y rever a lo largo del tiempo. Pero elijo esas dos para que quienes estén leyendo estas líneas y quieran acercarse a la obra de este gran artista puedan hacerlo a través de dos de sus películas más interesantes, singulares y significativas.

Muchas veces considerar a la comedia como un género menor, y a los Estados Unidos como un sinónimo de industria vacía, nos hace perdernos de cosas como estas, y de artistas tanto o más valiosos que los de la cultura “elevada” de la gran Europa. Por eso siempre es bueno mantenerse libre de prejuicios y abierto a ver películas de diversos orígenes y temáticas, porque joyas hay en todos lados. Y las películas de Jerry Lewis vaya si lo son.